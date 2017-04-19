Нежелающий возвращать долг мужчина инсценировал ограбление в Москве

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В Москве мужчина инсценировал разбойное нападение и грабеж, чтобы не возвращать долг родственникам. Его задержали полицейские, сейчас он находится под подпиской о невыезде.

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в ложном доносе о совершении в отношении него разбойного нападения и ограбления на 600 тысяч рублей, сообщает ГУ МВД по Москве.

По словам правоохранителей, мужчина сообщил в полицию, что на него напал неизвестный с ножом и ограбил на 600 тысяч рублей. Но в ходе расследования оперативники установили, что мужчина сообщил ложную информацию и инсценировал факт совершенного на него разбойного нападения.

"Как оказалось, мужчина взял в долг у родственников деньги и не смог отдать вовремя", - рассказали в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложный донос", подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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