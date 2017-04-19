Пациент с молотком напал на врачей скорой в Ростове-на-Дону

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В Ростове-на-Дону пациент избил молотком врачей скорой помощи, приехавших на вызов к нему в квартиру. Два фельдшера получили травмы различной степени тяжести. Затем по данному адресу выехала другая бригада скорой помощи и госпитализировала нападавшего. По данному факту проводится доследственная проверка.

Мужчина избил молотком врачей скорой помощи, после того как они прибыли на вызов в одну из квартир в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает портал "МИР24".

"Медики около 6:48 утра по местному времени прибыли на вызов в одну из квартир. Ее хозяин набросился на них с молотком. Оба фельдшера получили травмы различной степени тяжести. У одного из них диагностирована резаная рана", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нападавший состоял на учете у психиатра. Затем по месту жительства мужчины выехала другая бригада скорой помощи и госпитализировала его. По данному факту правоохранительные органы проводят доследственную проверку.

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