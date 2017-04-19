Медведев призвал опуститься на землю при оценке экономических показателей страны

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Глава правительства призвал критиков кабмина не забывать, что Россия фактически живет в условиях экономической блокады. Премьер отметил, что макроэкономические показатели страны "в порядке", и в этом заслуга Центробанка и экономического блока правительства. Медведев призвал парламентариев к ответственной работе с кабмином, а не реализации политических амбиций.

Критикам работы правительства не стоит забывать, что Россия фактически живет в условиях экономической блокады. Об этом заявил премьер-министр страны Дмитрий Медведев.

"Давайте по-честному: я сегодня (в отчете перед Госдумой) все специально смягчил, имея ввиду и то, что экономика стала подрастать, и целый ряд отраслей дает уверенный рост. Но давайте на землю опустимся все. Мы в каких условиях живем? Финансы закрыты, блокада, нефть упала в два раза - вы это все забыли?" - передает его слова ТАСС.

Глава правительства отметил, что макроэкономические показатели государства - "в порядке". Это, по словам Медведева, заслуга Центробанка и экономического блока кабмина. Премьер призвал парламентариев ответственнее работать с правительством.

"Всех призываю к ответственности, давайте будем ответственными, давайте вместе помогать стране, а не реализовывать политические амбиции. Наша задача именно в этом, давайте действовать в интересах граждан нашей огромной страны, давайте из этого исходить", - заявил Медведев.

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