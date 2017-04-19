Присланный в редакцию "Новой газеты" порошок не представляет никакой опасности

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Сотрудники полиции проверили содержимое конверта, присланного из Грозного в редакцию "Новой газеты", и не нашли никакой опасности для жизни.

Столичные полицейские не обнаружили угрозы в белом порошке, который прислали в конверте из Грозного в редакцию "Новой газеты", сообщает ТАСС.

"По обращению одного из средств массовой информации сотрудники столичной полиции провели проверку содержимого конверта, поступившего в редакцию. Содержимое было направлено на исследование, в результате которого установлено, что никакой опасности для жизни и здоровья вещество не представляет", - сообщили в полиции.

Ранее сообщалось, что утром на имя руководства редакции "Новой газеты" поступил конверт с неизвестным белым порошком из Грозного. На конверте не было обратного адреса.