На севере Лондона прогремел взрыв

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Два человека пострадали в результате взрыва в жилом доме на севере Лондона. Один из них - полицейский. Причина произошедшего неизвестна. Взрыв произошел, когда сотрудники полиции приехали на место вызова.

Взрыв произошел на севере Лондона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Скотленд-Ярда.

Инцидент произошел в одном из жилых домов района Харинги. Сначала туда была вызвана полиция в связи с нарушением общественного порядка. Как только сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия, произошел взрыв.

В результате ранения получили двое. Среди них полицейский, который поранил руку. Второй пострадавший получил серьезные ожоги.

Причина взрыва пока неизвестна. К дому подъехали машины скорой помощи и пожарные.