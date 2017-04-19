На севере Лондона прогремел взрыв
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Два человека пострадали в результате взрыва в жилом доме на севере Лондона. Один из них - полицейский. Причина произошедшего неизвестна. Взрыв произошел, когда сотрудники полиции приехали на место вызова.
Взрыв произошел на севере Лондона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Скотленд-Ярда.
Инцидент произошел в одном из жилых домов района Харинги. Сначала туда была вызвана полиция в связи с нарушением общественного порядка. Как только сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия, произошел взрыв.
В результате ранения получили двое. Среди них полицейский, который поранил руку. Второй пострадавший получил серьезные ожоги.
Причина взрыва пока неизвестна. К дому подъехали машины скорой помощи и пожарные.