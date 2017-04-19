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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отказаться от декларирования доходов депутатов и крупных чиновников. По его словам, такие отчеты только раздражают народ. Парламентарий считает, что те, кого нужно арестовать, и так известны без деклараций. В то же время, в 2016 году, согласно декларации, Жириновский получил самый большой доход среди руководителей фракций.

Владимир Жириновский предложил отказаться от декларирования доходов крупных чиновников и депутатов, чтобы не нервировать народ. Об этом лидер ЛДПР заявил на заседании Госдумы в ходе обсуждения отчета правительства.

"Все эти декларации. Мы зачем это делаем? Мы народ раздражаем: о, какие богатые министры, депутаты, губернаторы", - цитирует Жириновского "Интерфакс".

При этом СМИ, по его словам, только "радуются", публикуя подобные "горячие новости". Жириновский напомнил, что много раз предлагал отказаться от декларирования доходов.

"Вы знаете, кого надо арестовать - арестовывайте без деклараций! Вы прекрасно знаете, кто ворует и у кого какие деньги. И зачем лишний раз создавать народу такое впечатление, что есть мультимиллионеры, миллиардеры и есть зарплаты там 5 тысяч, 7 тысяч", - обратился лидер ЛДПР к членам правительства.

Декларации о доходах депутатов Государственной Думы были опубликованы на сайте нижней палаты 14 апреля. Согласно этим документам, Жириновский получил самый большой доход в 2016 году среди руководителей фракций. Он задекларировал более 79 миллионов рублей.

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