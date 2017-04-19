Путин обсудит с наследным принцем Абу-Даби урегулирование в Сирии

Теги: Политика сирия путин принц оаэ

Владимир Путин 20 апреля встретится с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего ВС ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном. В ходе предстоящей встречи стороны обсудят актуальные вопросы российско-эмиратских отношений и урегулирование сирийского вопроса.

Президент России Владимир Путин 20 апреля примет в Москве наследного принца Абу-Даби, заместителя Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда Аль Нахайяна.

В ходе предстоящей встречи стороны, как сообщила пресс-служба Кремля, обсудят текущее состояние и перспективы российско-эмиратского сотрудничества. Особое внимание будет уделено совместным шагам по дальнейшему наращиванию торгово-экономических и инвестиционных связей.

Кроме этого, Путин и наследный принц Абу-Даби рассмотрят проблематику борьбы с международным терроризмом, прежде всего в контексте сирийского урегулирования.

"Запланирован обмен мнениями и по другим актуальным аспектам ситуации в регионе Ближнего Востока и Северной Африки", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ранее в феврале Объединенные Арабские Эмираты подписали с Россией соглашение о намерении закупки российских истребителей Су-35.

Читайте также:

Россия и Арабские Эмираты создадут истребитель пятого поколения

Путин и Эрдоган обсудили возможное применение химоружия в Сирии