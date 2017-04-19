16:38, 19 апреля 2017

День города в Москве в этом году отпразднуют 9 сентября

Теги:  собянин  День города  праздник  москва

В 2017 году День города в Москве отпразднуют 9 сентября. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в правительстве города уже начали готовиться к 870-летию столицы.

День города в 2017 году в Москве будут праздновать 9 сентября. Об этом сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" мэр столицы Сергей Собянин.

 

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