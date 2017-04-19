Гаагский суд отказал Киеву в обеспечительных мерах к России по Донбассу

Теги: Политика суд россия украина гаага

Международный суд ООН в Гааге отказал Украине в установлении обеспечительных мер в отношении России до окончания рассмотрения иска о нарушении Конвенции по борьбе с финансированием терроризма. В то же время, суд частично удовлетворил требование о мерах в связи с ущемлением прав крымских татар.

Международный суд ООН отказался удовлетворить требование Украины о введении временных мер в отношении России по иску о нарушении Конвенции по борьбе с финансированием терроризма и ликвидации расовой дискриминации. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на председателя Гаагского суда Ронни Абрахама.

По его словам, в рамках Конвенции о ликвидации расовой дискриминации суд постановил, что Россия должна воздержаться от ущемления прав крымских татар и обеспечить доступ к образованию на украинском языке в Крыму. Абрахам подчеркнул, что меры, которые должны быть определены в отношении российской стороны, не будут идентичными тем, которые запрашивала Украина. По Конвенции о противодействии финансированию терроризма суд заявил об отсутствии необходимости установления обеспечительных мер.

"Таким образом, суд пришел к выводу, что условия, необходимые для определения дополнительных мер в отношении прав на основании Конвенции о борьбе с финансированием терроризма не соответствуют требованиям", - сказал он.

В середине января Киев подал иск против Москвы в Международный суд ООН в Гааге. Украинские власти обвинили Россию в нарушении конвенции ООН о противодействии финансированию терроризма и конвенции по ликвидации всех форм расовой дискриминации. Иск связан с включением Крыма в состав России. Киев обвинил Москву в дискриминации на полуострове, и поставке оружия на юго-восток Украины.

В МИД России заявили, что Украина использует международный суд как площадку для озвучивания политизированных обвинений.

Читайте также:

Федор Конюхов стал врагом Украины

В Минэнерго Украины решили запретить импорт угля из России

Делягин: Европа возьмет все у Украины даром