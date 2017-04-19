Брата подозреваемого в организации теракта в Петербурге депортировали в Россию
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Старшего брата девятого фигуранта дела о теракте в метро Санкт-Петербурга Аброра Азимова депортировали из Киргизии в Россию как возможного соучастника преступления. Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, Акрам Азимов был задержан в Оше и отправлен в Москву.
Старшего брата предполагаемого организатора теракта в метро Санкт-Петербурга Аброра Азимова депортировали из Киргизии в Россию. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
"Акрам Азимов был задержан в Оше и депортирован в Россию", - сказал он, добавив, что задержанный "подозревается в соучастии в подготовке теракта в метро Санкт-Петербурга".
Ранее о задержании и депортации старшего брата сообщил младший брат Азимовых Билал. По его словам, "Акрам был вывезен из Ошского аэропорта в Москву". Его депортация, по словам Билала Азимова, связана с тем, что у него российское гражданство.
Аброр Азимов был задержан 17 апреля в Московской области. По данным спецслужб, он участвовал в подготовке террориста-смертника Акбаржона Джалилова. Взрыв в петербургском метро прогремел 3 апреля. В результате теракта погибли 14 человек.
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