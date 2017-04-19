Мутко отметил важность признания спортсменов в употреблении допинга

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Виталий Мутко заявил, что признание спортсменами фактов нарушения антидопинговых правил очень важно. По его словам, это всегда смягчает последующее наказание. Вице-премьер подчеркнул, что также важно установить, кто подстрекал спортсмена на этот поступок.

Вице-премьер России Виталий Мутко отметил важность добровольного признания спортсменами фактов нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Конечно, очень важно, когда спортсмены признают свою вину. Когда спортсмен уличен в допинге, но говорит, что не знает, как в его организм попал допинг, это вызывает сомнение", - сказал Мутко.

По его словам, признание вины всегда смягчает последующее наказание. Вице-премьер подчеркнул, что также важно установить, кто подстрекал спортсмена на этот поступок. Мутко напомнил, что недавно за склонение к употреблению допинга ввели уголовную и административную ответственность.

Ранее сообщалось, что пять российских легкоатлетов Антонина Кривошапка, Анна Булгакова, Евгения Колодко, Вера Ганеева и Дмитрий Стародубцев признали свою вину в употреблении запрещенных веществ.