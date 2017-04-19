Путин поддержал намерение главы Белгородской области баллотироваться на новый срок
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Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Белгородской области Евгением Савченко. Глава государства поддержал намерение главы региона баллотироваться на новый срок. Полномочия Савченко заканчиваются в сентябре.
Президент России Владимир Путин поддержал главу Белгородской области Евгения Савченко в намерении баллотироваться на новый срок. Об этом сообщил ТАСС.
Срок полномочий Савченко заканчивается в сентябре 2017 года. Губернатор заявил о готовности продолжить работу, если глава государства его поддержит.
"Вы - человек очень опытный и эффективный, поэтому я с удовольствием поддержу вас", - заявил Путин.
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