Госдума приняла поправки к законопроекту об online-кинотеатрах

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На пленарном заседании Госдумы были одобрены поправки к законопроекту об online-кинотеатрах. В частности, предлагается ограничение до 20 процентов доли иностранного участия в подобных сервисах. Кроме того, в специальный реестр будут включены сайты, распространяющие аудиовизуальные произведения, и посещаемость которых составляет более 100 тысяч российских пользователей в сутки.

Госдума на пленарном заседании приняла поправки к законопроекту об online-кинотеатрах. В частности, предлагается ограничение до 20 процентов доли иностранного участия в подобных сервисах. Об этом сообщает агентство "Москва".

Согласно принятым поправкам, сайты, распространяющие аудиовизуальные произведения, и посещаемость которых составляет более 100 тысяч российских пользователей в сутки, будут считаться аудиовизуальными сервисами. Они будут включены в специальный реестр. При этом ресурсы, на которых аудиовизуальные произведения размещаются в основном пользователями интернета (например, YouTube), не являются аудиовизуальными сервисами.

Кроме того, вводится ответственность для владельца такого ресурса за распространение незарегистрированных СМИ, причиняющей вред здоровью и развитию детей информации, а также информации, которая содержит публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.