Суд арестовал более 2 миллионов евро у сына генерала ФСО Лопырева

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У сына генерала ФСО Геннадия Лопырева, обвиняемого в получении взятки, арестовано 63 миллиона рублей, миллион евро и 350 тысяч долларов. Кроме того, ранее стала известна сумма взятки, которую получил Лопырев. По данным суда, ему дали 6,27 миллиона рублей.

У сына обвиняемого в получении взятки генерала ФСО Геннадия Лопырева Александра арестовали в общей сложности более 2 миллионов евро. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы суда.

"Суд арестовал 63 миллиона рублей, миллион евро и 350 тысяч долларов, найденных в квартире Александра Лопырева после обыска. На данные денежные средства наложен обеспечительный арест", - огласил судья Мосгорсуда.

По словам самого Александра Лопырева, его годовой доход составляет 50 миллионов рублей. Он заявил, что в связи с арестом не сможет заплатить налог, из-за чего возникнут пени и его могут привлечь к ответственности. Адвокат отметила, что в материалах дела есть показания свидетеля, который предоставил Александру Лопыреву валютный займ. Следователь, в свою очередь заявил, что доход сына генерала ФСО был проанализирован, и арест был наложен верно.

Геннадию Лопыреву было предъявлено обвинение в получении взяток в особо крупном размере за покровительство при заключении и исполнении государственных контрактов на проведение ремонтно-строительных работ. Взятки генерал получал от руководителей ряда коммерческих структур. Как стало известно в ходе заседания Мосгорсуда, сумма взятки генералу ФСО составила 6,27 миллиона рублей.

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