МИД: в Арктике нет проблем, решение которых требует участия НАТО

Теги: Политика нато мид арктика россия

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что в Арктике нет таких проблем, которые требуют вмешательства НАТО. Кроме того, МИД считает провокационными планы проведения на архипелаге Шпицберген мероприятия по линии Парламентской ассамблеи Североатлантического Альянса.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что в настоящее время в Арктике нет таких проблем, которые требуют вмешательства НАТО. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

"Убеждены в том, что в арктическом регионе нет таких проблем, решение которых требовало бы участия НАТО, а тем более военных рецептов. Нагнетание напряженности не отвечает долгосрочным интересам стран севера Европы, ослабляет, а не укрепляет их безопасность", - говорится в сообщении.

Кроме того, в МИД считают провокационными планы проведения на архипелаге Шпицберген мероприятия по линии Парламентской ассамблеи НАТО. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что нынешний курс Североатлантического Альянса направлен на "сдерживание" России и сопровождается беспрецедентными приготовлениями вблизи границ нашей страны.