В СКР рассказали об ущербе от столкновения поездов в Москве

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Ущерб от столкновения поезда и электрички на белорусском направлении Московской железной дороги, по предварительным данным, оценивается более чем в 15 миллионов рублей. В настоящее время следователи анализируют заключение по крушению комиссии РЖД.

Ущерб от столкновения поездов на белорусском направлении Московской железной дороги составил более 15 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

"Предварительный размер причиненного происшествием ущерба оценивается в более чем 15 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

К настоящему моменту следователи вместе со специалистами провели дополнительные осмотры вагонов поезда и электрички. В ходе исследования были выявлены ранее не обнаруженные повреждения. Проведен следственный эксперимент с участием машиниста электропоезда и его помощника. Проверена тормозная система и система безопасности электрички.

Следователи проверили показания машиниста пассажирского состава и его помощника, в том числе с выходом на место происшествия. Должностные лица РЖД дали подробные показания об обстоятельствах аварии и действиях локомотивных бригад каждого из составов.

Изъяты документы по техобслуживанию и осмотру поездов, обучению и допуску к рейсам локомотивных бригад. Следователи завершили изучение документов об обучении машиниста электропоезда и его помощника. СКР устанавливает всех лиц, обратившихся за медпомощью после крушения. В настоящее время данных о причинении им тяжкого вреда здоровью нет.

Следователи анализируют заключение комиссии РЖД по крушению. Материалы дела в ближайшее время будут представлены экспертам для "разрешения вопросов, интересующих следствие, в том числе, для восстановления полной картины происшествия, оценки действий каждого из его участников, определения конкретных причин и условий, вызвавших крушение".

Авария с участием двух поездов произошла вечером 8 апреля на перегоне между станциями "Кунцево" и "Фили". В результате с рельсов сошли четыре вагона электрички, а также секция локомотива пассажирского поезда. За медицинской помощью после аварии обратились около 50 человек. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения железнодорожного транспорта с крупным ущербом.

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