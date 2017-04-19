ЦИК Турции отказался аннулировать итоги референдума

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ЦИК Турции отклонил запрос оппозиции об аннулировании результатов референдума. Десять членов комиссии высказались против отмены итогов и лишь один поддержал данную инициативу. Ранее турецкие оппозиционеры отправили запрос в ЦИК об аннулировании результатов референдума из-за отсутствия печатей на некоторых бюллетенях.

Высшая избирательная комиссия Турции отклонила запрос оппозиции об аннулировании результатов референдума, который состоялся в минувшее воскресенье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную газету Hurriyet Daily News.

Десять членов комиссии высказались против аннулирования результатов референдума. При этом только один из членов ЦИК поддержал инициативу оппозиции.

В воскресенье в Турции состоялся референдум о внесении поправок в конституцию страны. В нем победили сторонники внесения изменений. За пакет поправок высказались 51,3 процента граждан. Во вторник турецкие оппозиционные партии отправили запрос в ЦИК об аннулировании этих результатов. По их данным, при подсчете результатов учитывались бюллетени, на которых не были проставлены необходимые печати.

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