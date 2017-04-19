Арест генералу ФСО Лопыреву продлен на три месяца

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Военный суд продлил на три месяца срок ареста обвиняемому в получении взятки генералу ФСО Геннадию Лопыреву. Ранее стало известно, что генерал получил взятку в размере 6,27 миллиона рублей. В настоящее время Лопырев временно отстранен с поста руководителя ФСО по Северо-кавказскому федеральному округу.

Срок ареста генералу ФСО Геннадию Лопыреву продлен на три месяца. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката Юрия Ельмашева.

"Суд продлил нашему подзащитному срок ареста на три месяца, то есть до 23 июля", - сказал он.

Лопыреву было предъявлено обвинение в получении взяток в особо крупном размере за покровительство при заключении и исполнении государственных контрактов на проведение ремонтно-строительных работ. Деньги он получал от руководителей ряда коммерческих структур.

Как стало известно ранее в ходе заседания Мосгорсуда, сумма взятки генералу ФСО составила 6,27 миллиона рублей. Лопырев временно отстранен с поста руководителя ФСО по Северо-кавказскому федеральному округу. Решением Мосгорсуда, жалоба на арест имущества жены и сына генерала была отклонена. Как стало известно в ходе заседания, у сына Лопырева Александра были арестованы 63 миллиона рублей, миллион евро и 350 тысяч долларов.

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