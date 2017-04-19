Задержан десятый фигурант дела о теракте в Петербурге

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Сотрудники ФСБ задержали десятого фигуранта уголовного дела о теракте в метро Санкт-Петербурга. Им стал брат задержанного в понедельник Аброра Азимова Акрам. По данным спецслужб, подозреваемый занимался переправкой денег при организации теракта и обеспечивал связь с кураторами международных террористических организаций.

Задержан десятый фигурант уголовного дела о теракте в метро Санкт-Петербурга. Об этом TVC.ru сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности.

Акрам Азимов был задержан в Новой Москве на территории Троицкого административного округа. По данным ФСБ, он помогал младшему брату с переправкой денег при подготовке теракта и со связью с эмиссарами международных террористических организаций.

"Установлено, что Акрам Азимов оказывал пособническую помощь по переправке денежных средств, использованных при подготовке террористического акта, а также по организации канала связи с эмиссарами международных террористических организаций", - сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что старшего брата Аброра Азимова задержали в киргизском городе Ош и депортировали в Россию как возможного соучастника организации теракта.

Аброр Азимов был задержан 17 апреля в Московской области. По данным спецслужб, он участвовал в подготовке террориста-смертника Акбаржона Джалилова. Взрыв в петербургском метро прогремел 3 апреля. В результате теракта погибли 14 человек.

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