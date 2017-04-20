Голосование. Сегодня Россия пытается воссоздать СССР?

Тема программы "Право голоса”: Русский мир. Кто с нами? Постсоветские страны не стремятся к культурной интеграции с Россией и разными способами пытаются продемонстрировать свое отделение от метрополии. Действия Москвы на международной арене в последние годы усиливают их страх перед поглощением "русским миром", ускоряют дрейф в поисках новых союзников. Есть ли у России, как считает Запад, имперские амбиции или это законное желание сохранить влияние на постсоветском пространстве?