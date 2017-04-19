Опубликовано видео задержания десятого фигуранта дела о теракте в Петербурге

Теги: санкт-петербург Уголовное дело метро взрыв задержание терроризм

Федеральная служба безопасности опубликовала видеозапись задержания в Новой Москве десятого фигуранта уголовного дела о теракте в Санкт-Петербурге Акрама Азимова. Он является старшим братом задержанного ранее Аброра Азимова, подозреваемого в организации взрыва.

В Новой Москве задержали десятого фигуранта уголовного дела о теракте в метро Санкт-Петербурга. Им оказался брат задержанного ранее Аброра Азимова Акрам. Об этом сообщили TVC.ru в Центре общественных связей ФСБ России.

"В поселке Московский ТиНАО города Москвы задержан старший брат организатора расследуемого преступления Аброра Азимова - Азимов Акрам, 1988 года рождения", - говорится в сообщении.

Спецслужбами установлено, что задержанный оказывал помощь при переправке денег, использованных при подготовке теракта, а также помогал в организации канала связи с эмиссарами международных террористических организаций. В настоящее время он доставлен для допроса в Следственный комитет.

В свою очередь официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что при задержании у Акрама Азимова нашли боевую гранату РГД-5. В настоящее время следователи устанавливают его роль в совершении преступления.

"В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством о его аресте", - отметила Петренко.

Взрыв в метро Санкт-Петербурга прогремел 3 апреля на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". Жертвами теракта стали 14 человек. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Его фигурантами в настоящее время числятся десять человек. Следователи продолжают устанавливать организаторов теракта и других соучастников преступления.