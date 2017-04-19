Госдума приняла в первом чтении законопроект о "группах смерти"

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Госдума приняла пакет законопроектов об уголовной ответственности за склонение несовершеннолетних к самоубийству. Уголовный кодекс пополнится новыми статьями, которые предусматривают максимальное наказание в виде восьми лет лишения свободы за данное преступление. Кроме того, вводится наказание за организацию "групп смерти" и онлайн-игр суицидальной тематики.

Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов об уголовной ответственности за создание в интернете "групп смерти", которые призывают несовершеннолетних к самоубийству. Об этом сообщает ТАСС. Инициатором этого рассмотрения была вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Уголовный кодекс пополнится новыми статьями, которые предусматривают максимальное наказание в виде восьми лет лишения свободы за склонение к суициду, в том числе несовершеннолетних. По словам Яровой, также вводится наказание за организацию "групп смерти" и онлайн-игр суицидальной тематики.

Ранее этот пакет законопроектов уже одобрили эксперты в правительстве, Верховном суде и Министерстве образования. Затем он был поддержан президентом России Владимиром Путиным.

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