19:45, 19 апреля 2017

В Краснодаре ликвидирована группировка вербовщиков в экстремистскую организацию

Теги:  фсб  краснодар  Происшествие  экстремизм

В Краснодаре ликвидировали экстремистскую группировку, занимавшуюся вербовкой граждан. В ходе обысков у подозреваемых нашли компоненты взрывных устройств и религиозную литературу.

В Краснодаре сотрудники ФСБ задержали участников группировки, которая занималась вербовкой граждан в экстремистскую организацию, сообщил "ТВ Центр". Во время обысков по месту жительства подозреваемых, обнаружены компоненты взрывного устройства и религиозная литература. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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