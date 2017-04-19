В Краснодаре ликвидирована группировка вербовщиков в экстремистскую организацию
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В Краснодаре ликвидировали экстремистскую группировку, занимавшуюся вербовкой граждан. В ходе обысков у подозреваемых нашли компоненты взрывных устройств и религиозную литературу.
В Краснодаре сотрудники ФСБ задержали участников группировки, которая занималась вербовкой граждан в экстремистскую организацию, сообщил "ТВ Центр". Во время обысков по месту жительства подозреваемых, обнаружены компоненты взрывного устройства и религиозная литература. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.