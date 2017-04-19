Путин обсудил визит в Китай с главой парламента КНР

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Предстоящий визит в Китай на международный форум "Один пояс - один путь" Владимир Путин обсудил с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзяном.

По словам главы китайского парламента, в его стране ждут и приветствуют визит главы российского государства, отметил "ТВ Центр". Он напомнил, что в рамках майского форума запланирована встреча лидеров России и Китая, что "имеет особо важное значение для укрепления дружбы и сотрудничества двух стран". Владимир Путин в свою очередь отметил, что отношения между Москвой и Пекином постоянно укрепляются и носят стратегический характер.

"Хотел бы отметить, что наши стратегические отношения с Китаем в значительной степени подкрепляются и деятельностью по линии межпарламентских связей. Кроме того, парламент Китая патронирует, поддерживает деятельность Общества российско-китайской дружбы, которому в этом году исполняется 60 лет. У нас очень насыщенный график контактов и по межпарламентским каналам, и по административным, на высшем уровне. В ближайшее время мне предстоит поездка в Пекин по приглашению председателя. И я прошу передать ему самые наилучшие пожелания", - сказал президент России.