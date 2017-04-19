Медведев успел ответить на 22 вопроса парламентариев

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Экономика стала одной из ключевых тем ежегодного отчета о работе правительства за прошедший год. С докладом перед депутатами Госдумы выступил премьер-министр Дмитрий Медведев. По словам главы кабмина, несмотря на внешнее давление ситуация в стране стабилизируется, снижается инфляция и уровень безработицы.

Отчеты правительства перед Государственной Думой были инициированы Дмитрием Медведевым в 2008 году, напомнил "ТВ Центр". Необходимость нововведения обосновывалась мировым финансовым кризисом, нарастанием негативных явлений в российской экономике и требованием парламентариев об оперативном докладе о принимаемых антикризисных мерах со стороны кабмина. Для правительства Дмитрия Медведева это первый отчет перед Государственной Думой нового седьмого созыва. В этом году формат мероприятия несколько иной. В самом начале встречи с депутатами Медведев отметил: вступительных слов будет меньше, ответов на вопросы больше. Если раньше по регламенту предполагалось по три вопроса от каждой фракции, то сегодня – по пять. Это может говорить о стремлении усилить взаимодействия между правительством и парламентом.

Дмитрий Медведев в начале выступления похвалил новый состав Государственной Думы: в работу включились сразу. Премьер, являясь одновременно председателем "Единой России", отметил: осенью на парламентских выборах люди большинство голосов отдали за партию власти, предпочтя таким образом стабильность. И в то же время голосовали за развитие. За то, чтобы лучше жилось. И за то, чтобы успех стал нормой в стране. Теперь, по словам Медведева, время выполнять обещания и удовлетворять запросы общества.

"Я уверен, что этот запрос сохранится и в ходе предстоящей президентской кампании. Борьба, как и в любой президентской гонке, естественно, будет серьезной. Но хотел бы специально подчеркнуть в этом зале: мы никогда не превращали политическую борьбу в войну и делать этого не собираемся. Мы с вами прекрасно понимаем, что сегодня у нас трудностей хватает, и если мы будем тратить время еще и на популизм, на спекуляции, раздувать пустые конфликты, то от этого выиграют только те, кого вряд ли заботит, как будет жить Россия, те, кто хочет изолировать и ослабить нашу страну", - отметил глава правительства.

Последние несколько лет для России были непростыми. И 2016 год не стал исключением: санкции, низкие цены на нефть, режим жесткого затягивания поясов. Но, по оценкам Дмитрия Медведева, прошлый год стал переломным. Глава кабмина назвал его годом осознанных возможностей, которые страна научилась использовать вопреки предсказаниям о катастрофе российской экономики. С особым удовольствием эти прогнозы делали из-за океана.

"В политике, при всем внешнем давлении, мы по-новому осознали возможности не только ему противостоять, но и наступать в продвижении своих интересов. В экономике мы по-новому осознали возможности не только ситуативно отвечать на кризисные явления, но и создавать новые источники роста. Мы по-новому осознали возможности, существующие в нашей стране. Как и то, что рассчитывать нам приходится только на себя. Нас и санкциями продолжали давить. Это уже общее место и, по всей вероятности, очень надолго. И нефть была дешевой. Все это осталось, но мы научились использовать ситуацию, когда вступили в конкурентную борьбу за лидерство на внутреннем и внешнем рынке", - заявил премьер.

Свой энтузиазм Медведев подкрепил цифрами: в четвертом квартале прошлого года экономика показала хоть и небольшой, но все-таки рост – 0,3 процента. Инфляция – 4,2 процента. Еще пару лет назад она выражалась двузначными числами. Доход бюджета, ранее на две трети зависящий от продажи нефти и газа, теперь более чем наполовину пополняется за счет несырьевых доходов. Государство заявило об улучшении условий для бизнеса. В стране три года действует мораторий на увеличение налоговой нагрузки, и отменять его пока не планируют. Правительство предлагает ввести общую инвестиционную льготу в виде понижения налога на прибыль до 5 процентов, если средства идут на развитие производства, закупку высокотехнологичного оборудования. Крупнейшие рейтинговые агентства меняют прогнозы для экономики России с негативного на стабильный, а иногда и позитивный. Повышается и ее инвестиционная привлекательность. Правда, большинству россиян важнее не место в абстрактном рейтинге, а количество купюр в собственном кошельке, признал Дмитрий Медведев. И здесь, конечно, медленнее, чем хотелось бы, но правительство на пути к полному выполнению майских указов президента о достойных зарплатах и пенсиях.

"В прошлом году мы два раза поднимали МРОТ до 7,5 тысячи рублей. С 1 июля этого года МРОТ поднимется до 7800, а в ближайшие несколько лет до уровня минимума прожиточного работающего", - сказал Медведев.

В прошлом году размер прибавки к пенсии на фоне выросших цен не порадовал. Правительство попыталось это компенсировать за счет единовременной выплаты в пять тысяч рублей. В этом году обещают индексировать пенсии и другие социальные выплаты по уровню фактической инфляции.

Депутаты задавали вопросы как по внутренней повестке, так и о внешней политике. Острые темы не стали исключением. Например, протесты дальнобойщиков по поводу внедрения системы "Платон". Медведев прокомментировал и ракетный удар США по сирийскому правительственному аэродрому в провинции Хомс.

"Первое действие, которое осуществила американская администрация на сирийском направлении, это удар по правительственным войскам. То есть борьба развернута не с террористами, а с политической властью Сирии. С точки зрения международного права действия США являются актом военной агрессии, в то время как участие России в урегулировании ситуации в Сирии производится на основании легального приглашения действующего правительства Сирии", - заявил глава российского правительства.

Всего депутаты успели задать главе правительства 22 вопроса. Как и обещал Медведев в начале встречи, дискуссия с парламентариями заняла две трети отведенного на мероприятие времени.

Лилия Акиньшина, Владимир Хуртин, Николай Жуков, Александр Медведев, "ТВ Центр"