Москва готова к проведению государственной итоговой аттестации

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Московские школы готовы к проведению Единого госэкзамена. Об этом Сергею Собянину доложили на заседании президиума столичного правительства. В этом году в Москве ЕГЭ сдают более 80 тысяч выпускников. И примерно столько же девятиклассников пройдут государственную итоговую аттестацию. Еще одна важная тема, которую обсудили на заседании – модернизация общественного транспорта.

С начала 2017 года система общественного транспорта Москвы обновила несколько рекордов, отметил "ТВ Центр". Так 11 апреля Московским центральным кольцом воспользовалось самое большое количество пассажиров с момента запуска – 372 тысячи человек. "Ласточки" с каждым месяцем пользуются все большей популярностью, и, по поручению Сергея Собянина, с 1 мая будет сокращен интервал движения поездов. Заметное увеличение пассажиропотока отмечено и на других видах общественного транспорта.

"В целом, количество пассажиров увеличилось на рекордные 7 процентов. Мне кажется, никогда такой динамики в прошлые годы не происходило. С начала года на линию вышли два новых транспортных средства. Это "Витязь" – один из лучших трамваев, которые созданы в мире, и также инновационный вагон "Москва", который также отвечает лучшим техническим требованиям в мире", - отметил мэр Москвы.

Первый "Витязь" вышел на самый популярный в столице трамвайный маршрут "Медведково – Останкино" в середине марта. Главные преимущества модели – большая вместимость, бестурникетная система оплаты проезда, плюс шесть дверей, которые позволяют максимально быстро производить высадку и посадку пассажиров. А вот дебют поезда нового поколения "Москва" состоялся в середине апреля. Ход у вагонов – тихий и плавный, уровень шума – снижен, увеличено количество мест для пассажиров. В ближайшие четыре года подвижной состав столичного метро пополнят более 900 таких комфортных вагонов, сообщили на заседании президиума правительства Москвы.

"В первую очередь вагоны будут приходить на Таганско-Краснопресненскую линию. До конца 2019 года на этой линии – самой загруженной в московском метро – полностью будет обновлен состав. Остальные пойдут на Сокольническую линию метро", - рассказал заместитель мэра по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Кроме вопросов транспорта на заседании президиума обсуждали тему подготовки столичных учебных заведений к ЕГЭ. Начало основного этапа единого госэкзамена намечено на 29 мая. Серьезное внимание уделят мерам безопасности. В каждом пункте сдачи – всего их в Москве более 300 – будут дежурить полицейские, охрана и медики. А варианты экзаменационных заданий и тестов в аудитории доставят сотрудники "Спецсвязи". Одна из главных задач – не допустить утечек материалов, чтобы у школьников были равные возможности для подготовки и сдачи госэкзамена, отметили в мэрии. В этом году участие в итоговой аттестации примут более 86 тысяч человек.

"А напомните, сколько учащихся у нас не сдало единый госэкзамен в прошлом году", - попросил Собянин.

"Ой, 0,3 процента от всех сдававших", - ответил глава департамента образования столицы Исаак Калина.

"Практически все справились с задачей", - отметил мэр.

"Там же есть вторая попытка. Если не справился с первой, то можно со второй. Сработало то, что добились права в 10 классе сдавать базовую математику. Это сильно уменьшило волнение людей", - пояснил Калина.

Специальный экзамен ждет и столичных врачей. Тех, кто рассчитывает с 1 сентября на ежемесячный грант в размере 15 тысяч рублей. Для этого медикам необходимо получить статус "Московский врач". Иметь стаж не менее 5 лет и уровень профессиональной квалификации значительно выше базовых требований. Такая мера – стимул для специалистов. А для пациентов – своеобразная гарантия качества лечения.

Егор Киселёв, Дина Самохина, Олег Лапшов, "ТВ Центр"