Спасательная операция в Керченском проливе приостановлена до утра

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Спасательная операция на месте крушения сухогруза в Керченском проливе приостановлена до утра четверга. Как сообщил начальник морского спасательно-координационного центра Новороссийск Алексей Кухоль, из воды были подняты тела троих погибших и два пустых гидрокостюма.

Масштабная спасательная операция в акватории Черного моря приостановили до утра четверга. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю Никиту Гавриляка.

"В 18:10 по московскому времени работы приостановлены. Возобновляться с наступлением светлого времени суток", - сказал он.

Пропавших моряков ищут десятки судов, вертолеты и подводный аппарат МЧС, рассказал "ТВ Центр". В зоне поиска вторые сутки бушует непогода. Это примерно в тридцати километрах от крымского берега. В этом районе затонувший сухогруз, скорее всего, пережидал шторм в открытом море. К операции присоединились спасатели всех соседних регионов.

"В районе поиска работает 8 судов, координирует их деятельность морское судно "Буксир Демидов", проходит воздушная операция. Из Туапсе направлена группировка ЮРПСО, глубоководные водолазы с оборудованием, две единицы техники задействованы и будет применяться глубоководный аппарат Фалькон", - сообщил помощник начальника ГУ МЧС России по Республике Крым Владимир Иванов.

Развернуть полномасштабную операцию мешает непогода. Штормовой ветер и трехметровые волны. В таких условиях сейчас ведут поисковые работы спасатели. На борту сухогруза находились 12 человек. Это девять жителей Украины, два россиянина и один гражданин Грузии. По информации МЧС уже найдены тела троих моряков. Судьба восьмерых остается по-прежнему неизвестной. Шансы найти их живыми еще есть, но вода в Черном море сейчас слишком холодная. Пробыть в ней долго можно только на плоту или в шлюпке. Счет идет на часы.

Побережье у села Яковенково ближе всего находится к месту крушения. Наземная операция по поиску моряков началась именно здесь. Течение слишком сильное. И предсказать, куда точно могло вынести людей или шлюпки невозможно. Спасатели должны обойти несколько десятков километров от Керчи до мыса Опук.

Судно затонуло в тридцати километрах от Керченского полуострова. Но, несмотря на это, спасатели прочесали берег. На тот случай, если волна выбросит сюда моряков или часть оборудования. Протяженность слишком большая, поэтому помогают им волонтер.

Сигнал СОС члены экипажа отправили в четыре утра. После этого на связь сухогруз "Герои Арсенала" больше не выходил. Все суда, которые оказались рядом, отправились на помощь. Уже через два часа был спасен моторист сухогруза, гражданин Украины. Он провел в открытой воде пару часов и врачи говорят, у мужчины сильное переохлаждение. Судьба восьмерых моряков по-прежнему неизвестна.

"Ситуация сейчас остается сложной, поисково-спасательные операции не завершены. Есть информация, что на судне находилось порядка 30 тонн дизельного топлива, около 1,5 тонн масла и 500 килограммов мазута. Создан необходимый запас сорбентов, бонов, для предотвращения экологической катастрофы", - отметил начальник ГУ МЧС по Краснодарскому краю Александр Тарарыкин.

Следователи сейчас выясняют причины трагедии. Известно, что сухогруз принадлежал турецкой транспортной компании. Однако приписано судно было к украинскому порту в Херсоне. По одной из версий, старый танкер не выдержал сильного шторма и раскололся на две части. Предстоит выяснить, не был ли он перегружен зерном, которое вез из Азова в Турцию. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил движения и эксплуатации транспорта.

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