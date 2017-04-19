Лавров обсудил с Эйро инцидент с применением химоружия в Сирии

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Министр иностранных России Сергей Лавров и глава внешнеполитического ведомства Франции Жан-Марк Эйро провели в среду телефонный разговор. В ходе диалога они обсудили ситуацию в Сирии. По словам Сергея Лаврова, Россия настаивает на подлинно независимом расследовании инцидента с применением химического оружия в Хан-Шейхуне.

Министр иностранных России Сергей Лавров и глава внешнеполитического ведомства Франции Жан-Марк Эйро в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Сирии. Об этом сообщается на сайте МИД.

Лавров отметил, что Россия рассматривает инцидент с применением химического оружия в сирийском городе Хан-Шейхун как откровенную провокацию, которая направлена на подрыв режима прекращения боевых действий и политического процесса в арабской стране.

Глава российского министерства также подчеркнул, что последовавшие после этих событий агрессивные действия США, которые нанесли ракетный удар по территории Сирии, вызывают большую озабоченность. По словам Лаврова, российская сторона всегда выступала за соблюдение международного права и настаивает на подлинно независимом расследовании инцидента в Хан-Шейхуне.

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