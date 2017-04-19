ОЗХО: при химатаке в Сирии использовался зарин или его аналог

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По данным ОЗХО, при атаке на сирийский город Хан-Шейхун использовался зарин или похожее на него вещество. Об этом свидетельствуют результаты анализа образцов, взятых у жертв и пострадавших в результате химатаки. Дальнейшие подробности появятся позже, однако уже полученные сведения являются неопровержимыми.

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) опубликовала результаты анализа образцов, взятых во время вскрытия тел трех погибших после атаки на сирийский город Хан-Шейхун. Об этом сообщается на сайте ОЗХО.

"Результаты анализа свидетельствуют о том, что жертвы подверглись воздействию зарина или похожего на него вещества", - говорится в сообщении. Кроме того, были взяты образцы и у людей, которые находятся на лечении в местных больницах. Они также подтверждают воздействие зарина или похожего на него вещества.

Отмечается, что дальнейшая информация о лабораторных анализах последует позже, однако уже полученные сведения являются неопровержимыми.

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