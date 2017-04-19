Януковича вызвали в суд по делу о госизмене 4 мая в Киеве

Теги: Политика суд янукович украина порошенко

Оболонский районный суд Киева вызвал бывшего президента Украины Виктора Януковича на первые слушания по делу о государственной измене. Заседание состоится 4 мая в 10:00 по местному времени. Ранее украинский президент Петр Порошенко подписал закон, позволяющий осудить Януковича и его соратников заочно.

Бывшего президента Украины Виктора Януковича вызвали на первые слушания суда в Киеве по делу о государственной измене. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официальный портал "Судебная власть Украины".

Слушания состоятся 4 мая в Оболонском районном суде Киева в 10:00 по местному времени. Януковича вызвали в суд в качестве обвиняемого.

"Суд вызывает вас в качестве обвиняемого в 10:00 4 мая 2017 года по делу об обвинении в совершении преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 27, части 3 статьи 110 ("Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного конституцией Украины"), части 1 статьи 111 ("Государственная измена"), части 5 статьи 27, части 2 статьи 437 ("Пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины", - говорится в повестке.

Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины", который позволяет заочно осудить экс-президента страны Виктора Януковича и его соратников.

Читайте также:

Порошенко разрешил заочно осудить Януковича

Глава ДНР Захарченко объявил Януковича и Азарова предателями

Янукович: я не просил вводить войска на Украину