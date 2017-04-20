Десятый фигурант дела о теракте в Санкт-Петербурге арестован

Теги: санкт-петербург Уголовное дело арест суд метро взрыв терроризм

Суд арестовал до 3 июня десятого фигуранта уголовного дела о теракте в метро Санкт-Петербурга Акрама Азимова. Его подозревают в оказании помощи своему брату Аброру в организации террористического акта. По данным спецслужб, Акрам помогал в переправке денег и организации канала связи с эмиссарами международных террористических организаций.

Десятый фигурант уголовного дела о теракте в метро Санкт-Петербурга Акрам Азимов арестован до 3 июня текущего года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на решение Басманного суда Москвы.

"Суд приходит к выводу, что ходатайство следствия подлежит удовлетворению. Избрать в отношении подозреваемого Азимова Акрама меру пресечения в виде заключения под стражу до 3 июня", - цитирует судью "Интерфакс".

Свою вину подозреваемый не признал, заявив, что он "не причастен к этому делу". В ходе заседания суда следователь отметил, что Акрам Азимов дал показания на своего брата Аброра, задержанного в понедельник. Кроме того, по данным следствия, в ходе допроса он подтвердил и свою причастность к организации теракта.

Адвокат Азимова заявила об отсутствии оснований для ареста ее подзащитного, так как он не отказался сотрудничать со следствием, а в материалах дела нет доказательств его причастности к совершению преступления. В своих показаниях подозреваемый рассказал, что он делал, однако пояснил, что не знал о связи своих действий с терактом.

Акрам Азимов был задержан в поселке Московский в Новой Москве. Установлено, что он оказывал помощь при переправке денег, использованных при подготовке теракта, а также помогал в организации канала связи с эмиссарами международных террористических организаций.

В понедельник был задержан младший брат Акрама Аброр. Его подозревают в организации теракта. По данным спецслужб, он осуществлял подготовку террориста-смертника Акбаржона Джалилова.

Взрыв в метро Санкт-Петербурга прогремел 3 апреля на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". Жертвами теракта стали 14 человек. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Его фигурантами в настоящее время числятся десять человек.