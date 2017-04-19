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Представитель Ростуризма рекомендует российским гражданам, находящимся в Таиланде, избегать мест массового скопления людей, а также прислушиваться к рекомендациям местных властей. Ранее тайские СМИ сообщали о том, что на юге страны произошло 13 взрывов. В настоящее время Ростуризм проверяет наличие россиян среди пострадавших в результате этих атак.

Ростуризм рекомендует россиянам, которые находятся в Таиланде, избегать мест массового скопления людей и прислушиваться к рекомендациям местных властей в связи со взрывами на юге страны. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на представителя ведомства Светлану Сергееву.

"Рекомендации для россиян, которые сейчас находятся в Таиланде - избегать мест массового скопления людей и прислушиваться к рекомендациям местных властей. Как при экскурсионных поездках по стране, так и во время отдыха на курортах", - сказала Сергеева.

Кроме того, в настоящее время Ростуризм проверяет наличие россиян среди пострадавших в результате взрывов в Таиланде.

Ранее местные СМИ сообщали о том, что на юге Таиланда произошло 13 взрывов. По предварительной информации, семь из них произошли в провинции Наратхиват, а остальные шесть – в провинциях Паттани и Сонгкхла. Отмечается, что организаторами этих атак являются мусульманские сепаратисты. Информация о пострадавших в результате взрывов уточняется.