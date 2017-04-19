Медведев ответил на критику правительства в Госдуме

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Экономика стала одной из ключевых тем ежегодного отчета о работе правительства за прошедший год. С докладом перед депутатами Госдумы выступил премьер-министр Дмитрий Медведев. По словам главы кабмина, несмотря на внешнее давление ситуация в стране стабилизируется, снижается инфляция и уровень безработицы.

Для правительства Дмитрия Медведева это первый отчет перед Государственной Думой нового седьмого созыва, отметил "ТВ Центр". В этом году формат мероприятия несколько иной. В самом начале встречи с депутатами Медведев отметил: вступительных слов будет меньше, ответов на вопросы больше. Если раньше по регламенту предполагалось по три вопроса от каждой фракции, то сегодня по пять. Это может говорить о стремлении усилить взаимодействие между правительством и парламентом.

Дмитрий Медведев в начале выступления похвалил новый состав Государственной Думы: в работу включились сразу. Премьер, являясь одновременно председателем "Единой России" отметил: осенью на парламентских выборах люди большинство голосов отдали за партию власти, предпочтя таким образом стабильность. И в то же время голосовали за развитие. За то, чтобы лучше жилось. И за то, чтобы успех стал нормой в стране. Теперь, по словам Медведева, время выполнять обещания и удовлетворять запросы общества.

"Я уверен, что этот запрос сохранится и в ходе предстоящей президентской кампании. Борьба будет серьезной. Но мы никогда не превращали политическую борьбу в войну, и делать этого не собираемся. Мы с вами прекрасно понимаем, что сегодня у нас трудностей хватает, и если мы будем тратить время еще и на популизм, на спекуляции, раздувать пустые конфликты, то от этого выиграют только те, кого вряд ли заботит, как будет жить Россия, те, кто хочет изолировать и ослабить нашу страну", - заявил премьер.

Последние несколько лет для России были непростыми. И 2016 год не стал исключением: санкции, низкие цены на нефть, режим жесткого затягивания поясов. Но, по оценкам Дмитрия Медведева, прошлый год стал переломным. Глава кабмина назвал его годом осознанных возможностей, которые страна научилась использовать вопреки предсказаниям о катастрофе российской экономики. С особым удовольствием эти прогнозы делали из-за океана.

"В политике, при всем внешнем давлении, мы по-новому осознали возможности не только ему противостоять, но и наступать в продвижении своих интересов. В экономике мы по-новому осознали возможности не только ситуативно отвечать на кризисные явления, но и создавать новые источники роста", - сказал Медведев.

Свой энтузиазм Медведев подкрепил цифрами: в четвертом квартале прошлого года экономика показала рост – 0,3 процента. Инфляция – 4,2 процента. Бюджет более чем наполовину теперь пополняется за счет несырьевых доходов. Растет реальный сектор экономики. С 1 июля минимальный размер оплаты труда поднимут до семи тысяч восьмисот рублей, а в ближайшие несколько лет и до прожиточного минимума. Пенсии в этом году проиндексированы уже в феврале на уровень реальной инфляции.

По итогам отчета правительства Государственная Дума должна была принять постановление: одобряет она работу кабмина или нет. "Единая Россия", у которой парламенте конституционное большинство, некоторые замечания высказала, но в целом, позиция партии едина.

"Мы считаем, что правительство в непростых условиях сработало достаточно эффективно, обеспечив выполнение обязательств государственных перед людьми и заложив основу для дальнейшего развития нашей страны", - заявил руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев.

В партии "Справедливая Россия" еще до того как Дмитрий Медведев представил свой отчет заявили: готовы дать отрицательную оценку деятельности правительства. У эсеров свой собственный доклад "Социальные итоги-2016". Брошюра, с которой пришел на встречу с премьером лидер фракции, пестрит сухими данными Росстата. В своей эмоциональной речи Сергей Миронов разбавил их результатами неких опросов.

"Правительство всячески избегает слова кризис, а 78% взрослого населения нашей страны уверены, что сейчас в России полноценный экономический кризис. Более 40% людей в нашей стране получают зарплату менее 20 тысяч рублей в месяц. Всевозможные опросы показывают, что каждый четвертый гражданин России сегодня экономит на еде. Это позор", - заявил он.

Медведев согласился: правительство нужно критиковать, но не передергивать. В начале речи премьер хоть и говорил о позитивных показателях в экономике, но сам же и признал: они не такие большие, как хотелось бы.

"У нас есть масса позитивных показателей. Но давайте на землю опустимся все. А мы в каких условиях живём? Финансы закрыты, блокада, цена на нефть упала в два раза! Вы это всё забыли? Ничего не изменилось. Давайте так, дайте универсальный рецепт, если порулить готовы, что делать дальше. Деньги найдите дополнительные. Вот привёл наш коллега, Сергей Михайлович, какие-то примеры. Мы изучим, естественно. А просто так эти разговоры никакой ценности не имеют – в условиях крайне трудной внешней и внутренней конъюнктуры", - заявил Медведев.

Геннадий Зюганов критиковал более умеренно: вроде бы, и не все в стране так плохо: мол, президент успешно занимается внешней политикой, силовики борются с преступностью, но вот правительство не справляется. И назвал конкретных, по его мнению, виновников.

"Правительство, особенно финансово-экономический блок, ползет по ельцинско-гайдаровской колее и отрицает одну идею от другой. Все крутится у них вокруг сводки текущего дня. Но сегодня текущий день даже не может прокормить нормально. Пока ваше правительство работает очень слабенько. Если у вас дальше будет сидеть Кудрин и ему подобные, просто обвалимся. Нельзя этого допускать категорически", - заявил Зюганов.

"Геннадий Андреевич, Кудрин не работает в правительстве Российской Федерации. Вы сказали: выгоните Кудрина. Но его нет в нашем правительстве. Алексей Леонидович занимается другими делами. Сейчас 2017 год. Какая-то преемственность в подходах может быть, тем не менее, давайте не будем всё валить на конкретных людей", - ответил Медведев.

Владимир Жириновский выступил хоть и с традиционно эмоциональной речью, но весьма миролюбивой. Привнести позитива в зал заседаний Госдумы не помешал даже выключенный микрофон.

"Когда мы слушаем вот все что здесь говорим, у нас настроение ухудшается. Зачем все про плохое день и ночь говорим. Настроение, наконец, должно быть. Посмотрите, как они сидят все, Дмитрий Анатольевич, смурные, грустные. Нужно улыбаться! Вы министры самого лучшего в мире правительства. Самой лучшей в мире страны! За вами самые большие деньги! И самые лучшие в мире депутаты Государственной Думы", - подбодрил присутствующих Жириновский.

Всего депутаты успели задать главе правительства 22 вопроса. Как и обещал Медведев в начале встречи, дискуссия с парламентариями заняла две трети отведенного на мероприятие времени.

Лилия Акиньшина, Владимир Хуртин, Николай Жуков, Александр Медведев, "ТВ Центр"