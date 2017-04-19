Трамп не может определиться с политикой в отношении КНДР

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США воодушевлены тем, что Китай оказывает всё более заметное влияние на Северную Корею в процессе нормализации ситуации на полуострове. С таким примирительным заявлением выступил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. При этом вице-президент США Майкл Пенс заметил, что Вашингтон не готов сегодня вести прямые переговоры с КНДР. Ударная авианосная группа ВМС США, которую президент Трамп недавно отправил к берегам Кореи, идёт в другую сторону.

Под надрывное пение о ядерной мощи КНДР баллистическая ракета средней дальности взмыла в небо над Корейским полуостровом, пересекла Тихий океан и устремилась к США. Вспышка, огненное зарево, и горящий американский флаг на фоне могил. В КНДР показали очередной "видеоролик мечты", призванный запугать главного врага, передает "ТВ Центр". Враг, в свою очередь, не отстает. Пока Пхеньян изображает смертоносную атаку, Вашингтон делает вид, что двигается в сторону КНДР.

"Мы отправляем армаду к Корейскому полуострову, очень мощную", - заявил американский президент Дональд Трамп.

Мир как никогда всерьез заговорил об угрозе ядерной войны: авианосец Carl Vinson и корабли сопровождения подошли к КНДР на расстояние удара, Северная Корея вот-вот ответит. И вдруг выяснилось: а приплыла-то ударная группа совсем не туда, куда ее отправлял главнокомандующий Трамп. Пентагон признал: далековато она находится от КНДР - в пяти тысячах километров. Так что "сдерживание" Пхеньяна придется отложить до конца апреля, когда она туда, возможно, таки доплывет. Вообще, всё началось 8 апреля, когда Тихоокеанское командование США заявило: по приказу президента ударная группа американских ВМС покидает базу в Сингапуре и выдвигается к Корейскому полуострову. И это было правдой, но только наполовину.

Судя по данным японского сайта, многие годы публикующего точный график передвижения судов ВМС США, Changi Naval Base авианосец Carl Vinson в этот день действительно покинул. Однако отправился совсем по другому маршруту. С 8 по 14 апреля он курсировал где-то в водах Южно-китайского моря. В это самое время Дональд Трамп как раз и пригрозил Пхеньяну с экранов. Теоретически дальность полетов томагавков, которые стоят на кораблях сопровождения Carl Vinson, позволяет атаковать КНДР и отсюда. Однако то, что произошло дальше, уже даже с натяжкой не назовешь операцией по сдерживанию Северной Кореи. 15 апреля корабли оказались уже в Зондском проливе. Пентагон даже опубликовал снимок, подтверждающий это. С 16 по 18 апреля ударная группа находилась в Индийском океане, где проводила совместные учения с ВМС Австралии. Те самые, что американский министр обороны Джеймс Маттис на прошлой неделе вроде как публично отменил, но на самом деле – нет.

Возникает нетипичный даже для США вопрос. Кто, собственно, там кем виляет – хвост собакой, или собака хвостом? Трамп Пентагоном, Пентагон Трампом, или, может быть, во всем опять виновата Россия? Официальной реакции от Вашингтона нет, есть только утечки о том, что военное ведомство якобы ненамеренно дезинформировало Белый дом и только вчера обнаружило ошибку. Дональд Трамп, конечно, понимает, что это провал, ответственность за который судорожно перекладывает на предыдущие администрации. В отношении же Пхеньяна ожидаемо смягчает риторику.

"Это очень, очень сложная ситуация. И разрешить её должен был ещё президент Обама или даже Клинтон, но они просто отложили эту проблему. И теперь я оказался в ситуации, когда у корейцев есть ядерное оружие и нам необходимо что-то с этим делать. Надеюсь, Ким Чен Ын хочет мира, и мы хотим мира", - заявил Трамп.

Американские СМИ сообщили: в мае США проведут сразу два учения, на которых будут отрабатывать перехват северокорейских боеголовок. Одно из них пройдет в акватории Тихого океана. И это не может не вызывать опасений. В это самое время Пхеньян обещает проводить свои учения. Как бы Пентагон в очередной раз не попал куда-нибудь не туда. Например, по реальным северокорейским ракетам, что может стать уже отнюдь не выдуманным поводом для полномасштабной войны.

Ольга Оксенич, Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"