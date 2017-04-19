В Одессе националисты установили мемориальную доску лидеру движения "Сiч"

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В Одессе националисты установили мемориальную доску лидеру радикальной организации “Слава и честь”, или по-украински Сiч, Максиму Чайке.

Заставив мэрию демонтировать мемориалы настоящим героям одесской истории, ультраправые перешли ко второй части своей программы — заменили их своими памятниками, рассказал "ТВ Центр".

Максим Чайка - студент, погиб в уличной драке нацистов с антифашистами задолго до начала Евромайдана – в 2009 году. Одесская милиция сразу назвала те события "бытовой поножовщиной", однако занимавший тогда пост президента Виктор Ющенко указал СБУ и Генпрокуратуре, что дело это политическое. Похороны "укропатриота Чайки" превратились в марш. Толпа скинхедов и футбольных ультрас прошла по улицам многонациональной Одессы, где говорят и думают на русском, выбрасывая руки в нацистском приветствии. Все фашистские организации, которые впоследствии сели в Верховную Раду, тогда выпустили некрологи. Киев ухватился за историю убитого хулигана Чайки, и раскрутил её как нацистская Германия в 30-е гибель уличного сутенёра Хорста Весселя, и за восемь лет Максим Чайка стал народным героем. Любые попытки назвать убитого неонацистом сейчас трактуются как подрыв устоев украинской государственности.