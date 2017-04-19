Выпавший снег показал плачевное состояние украинской энергетики

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Украину засыпало снегом. И тут же непогода показала, в каком плачевном состоянии находится энергетическая система страны.

Не хватает антрацита. Именно на нём работают тепловые электростанции, отметил "ТВ Центр". Пришлось отключить и Славянскую ТЭС – уже пятую по счёту. Кабмин дважды продлевал чрезвычайное положение в энергетике. Дыры пытаются закрыть за счёт атомных станций, которые работают на износ. За последний год на них произошло 11 аварий. Чтобы сэкономить отопление, тепло выключили по всей стране ещё в начале месяца. В Киеве в пяти районах жителей лишили ещё и горячей воды. В Днепропетровске из-за холода с сегодняшнего дня закрыли школы.