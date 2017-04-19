Кадыров назвал сообщения СМИ об убийствах граждан в Чечне провокациями

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Владимир Путин встретился в Кремле с главой Чеченской республики. В ходе диалога Рамзан Кадыров назвал появившиеся в СМИ сообщения о задержаниях и убийствах мирных граждан в республике провокациями. Кроме того, он заявил, что "нашел общий язык" с Игорем Сечиным и уладил все предыдущие недопонимания.

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщает "Интерфакс". В ходе диалога Кадыров опроверг появившиеся в СМИ сообщения о задержаниях и убийствах мирных граждан в республике.

"Я хочу вам доложить, что те провокационные статьи про Чеченскую республику о тех событиях, которые у нас происходят, якобы есть задержания, господа "хорошие люди" пишут о том, что у нас есть задержания в республике. Даже говорить про это неудобно. Якобы людей задерживают там, убивают, даже назвали фамилию одного", - сказал Кадыров.

По его словам, упоминаемый им человек был обнаружен у себя дома живым и здоровым. Глава Чечни отметил, что в плане безопасности его регион находится на хорошем счету, серьезных угроз этому нет.

Кроме того, Кадыров заявил, что он "нашел общий язык" с главой Роснефти Игорем Сечиным. По словам лидера Чечни, они смогли уладить все предыдущие недопонимания и договорились о дальнейшем сотрудничестве. В свою, очередь Путин ответил, что обсудит эту ситуацию с Сечиным в среду вечером.