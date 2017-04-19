Рябков не исключил встречу Путина и Трампа до саммита G20 в Гамбурге

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Российская сторона готова к организации встречи президента Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. По словам замглавы МИД Сергея Рябкова, подготовка их переговоров уже ведется. При этом дипломат не исключил, что подобная встреча может состояться до саммита G20 в Гамбурге.

Россия готова к организации встречи Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом в интервью изданию "Коммерсант" рассказал замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

"Мы подтверждаем готовность к организации такой встречи в контактах с американскими коллегами. Состоявшийся на прошлой неделе визит в Москву госсекретаря Рекса Тиллерсона укрепил нас во мнении, что двигаться в этом направлении готова и новая администрация США", - сказал он.

По словам замглавы МИД, для успеха данной встречи ее необходимо хорошо подготовить. Рябков подчеркнул также, что такая подготовка уже ведется. О возможной дате встречи лидеров двух стран дипломат распространяться не стал, сославшись на "специфику момента" в отношениях России и США.

"Преждевременные объявления о чем бы то ни было или некие информационные вбросы играют скорее негативную роль. Поэтому я не хотел бы далее углубляться в эту тему, ограничившись замечанием, что соответствующая работа нами ведется", - подчеркнул замминистра.

При этом Рябков подтвердил слова пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, не исключившего возможность встречи Путина и Трампа до саммита G20, который состоится в июле в Гамбурге.

"Все варианты возможны. По большому счету это вопрос совпадения, состыковки графиков лидеров. А также выхода на совместное видение того, чем такой контакт должен увенчаться", - сказал дипломат.

Рябков отметил, что как у российской, так и у американской сторон есть свои приоритеты, которые необходимо рассмотреть на предстоящих переговорах. По словам дипломата, эти две шкалы приоритетов во многом не совпадают, однако это нормальная ситуация с учетом того, "с какой низкой во всех смыслах точки мы отправляемся в новый путь".

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