Спасатели возобновили поиски экипажа судна "Герои Арсенала"

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На месте крушения судна "Герои Арсенала" в Керченском проливе возобновились спасательные работы. На борту сухогруза находились 12 человек. Накануне один член экипажа был спасен, также из воды подняли тела трех погибших. Судьба восьми моряков остается неизвестной.

С рассветом возобновилась поисково-спасательная операция на месте крушения сухогруза "Герои Арсенала" в Керченском проливе, передает "ТВ Центр". В первый день работ спасатели подняли из воды тела трех погибших моряков, еще одного удалось спасти. Также в районе крушения найдены два пустых гидрокостюма.

Судьба восьми членов экипажа остается неизвестной. Возбуждено уголовное дело, Ространснадзор создал комиссию по расследованию причин крушения.

ЧП произошло в ночь на среду. Сухогруз "Герои Арсенала" с 12 членами экипажа на борту следовал из порта Азов Ростовской области в Турцию. Около 4 часов утра капитан отправил сигнал бедствия. Причины крушения пока не установлены. Не исключено, что к катастрофе могли привести неблагоприятные погодные условия - ночью в районе происшествия был сильный ветер и шторм, а также, возраст судна, ему около 40 лет.