Россия представила доказательства инсценировки химатаки в Идлибе

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Россия представила ОЗХО ряд свидетельств того, что инцидент с возможным применением химоружия в сирийской провинции Идлиб носит постановочный характер. Об этом сообщил постоянный представитель России при организации Александр Шульгин.

Россия вынесет на голосование в Организации по запрещению химоружия собственное предложение по расследованию событий в сирийской провинции Иблиб. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Как заявил постпред нашей страны при Организации Александр Шульгин, западные государства не хотят должным образом расследовать инцидент с возможным применением отравляющих веществ. Международные эксперты пришли к выводу, что в Хан-Шейхуне использовался зарин, либо его аналог. Но при этом никто из них на место не выезжал, несмотря на призывы Москвы отправить туда команду специалистов.

Уже известно, что США выступают против предложений России по расследованию инцидента. Как отметил Александр Шульгин, Вашингтон намеренно игнорирует представленные нашей страной факты того, что возможное применение отравляющих веществ в провинции Идлиб было инсценировано.