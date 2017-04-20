Военнослужащий погиб во время акции оппозиции в Венесуэле

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Более 400 человек задержаны в ходе антиправительственных манифестаций в Венесуэле. Власти страны обвинили оппозицию в убийстве военнослужащего в ходе акции.

В Венесуэле полиция для разгона манифестантов вновь применила дубинки и слезоточивый газ, передает "ТВ Центр". За последние сутки в ходе столкновений со стражами правопорядка в разных городах погибли три человека, около 40 пострадали. Более 400 задержаны.

Масштабные антиправительственные протесты не утихают в стране уже более двух недель. Они начались после решения Верховного суда серьезно ограничить полномочия парламента, который находится в оппозиции к президенту Николасу Мадуро. Наиболее массовые митинги отмечены в столице Венесуэлы Каракасе. Оппозиция уже назвала их "Матерью всех маршей" и обвинила главу государства в игнорировании законов, давлении на судебные органы, а также в экономических проблемах страны.