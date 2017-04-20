Путин напомнил Кадырову о вылазках боевиков в Чечне

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Чечня в плане безопасности находится на хорошем счету, заявил на встрече с президентом глава республики Рамзан Кадыров. По его словам, уличной преступности и серьёзных угроз террористической направленности в Чечне нет. Владимир Путин в ответ напомнил Кадырову о нападении боевиков на часть Росгвардии и заметил, что "вопросы не все решены".

Владимир Путин в среду вечером встретился с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым. Главной темой беседы стали вопросы развития региона, передает "ТВ Центр".

Кадыров доложил президенту о работе руководства республики. По его словам, за последнее время в Чечне на 19% возрасли внебюджетные инвестиции, а собственные доходы региона увеличились на 26%. Также глава республики сообщил Владимиру Путину, что информация в некоторых СМИ об убийствах и преследованиях мирных граждан в Чечне не соответствуют действительности, а безопасность в регионе обеспечивается на высоком уровне. Особое внимание, по словам Кадырова, власти республики уделяют исполнению майских указов президента.

"Уровень безработицы за год снизился почти на 3% и составил 9,2%. Майские указы также выполняются. Обеспечивается повышение заработной платы, доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет доведена до 100%", - отчитался Кадыров.

"Вопросы еще не все, видимо, решены, но они все решаются. Я вижу, решаются они хорошо. И делать это нужно, конечно, на базе экономики и социальной сферы. То, что вам удается выполнять указы президента России от 2012 года, это очень важно", - заявил Путин.