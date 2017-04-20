СМИ: Сирия переместила свою авиацию ближе к российской базе

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Сирийская армия переместила большую часть своих боевых самолетов к российской авиабазе "Хмеймим", сообщает CNN со ссылкой на источники. Передислокация связана с желанием защититься от возможного повторного удара со стороны США.

Власти Сирии передислоцировали свои военные самолеты поближе к российской военной базе "Хмеймим" в надежде обезопасить их от ударов коалиции. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на военные источники в США.

По информации телеканала, правительственная армия перебросила "большинство, если не все способные летать самолеты", чтобы защититься от возможного повторного удара со стороны США. Перемещение авиации началось вскоре после удара крылатыми ракетами по авиабазе "Шайрат", утверждают источники CNN.

Аэродром "Хмеймим" расположен в сирийской провинции Латакия на западе Сирии. Он является местом базирования российской авиационной группы.

Удар по сирийской авиабазе был нанесен в ночь на 7 апреля. Власти США назвали его ответом на химатаку в провинции Идлиб, ответственность за которую они и ряд западных стран возложили на Дамаск.

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