Тиллерсон заявил о провале ядерной сделки с Ираном

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Совместный всеобъемлющий план действий против иранской ядерной программы так и не достиг своей цели, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. По его словам, ядерная угроза, исходящая от Тегерана, до сих пор представляет опасность для всего мира. Также глава Госдепа назвал Иран спонсором терроризма.

Американский госсекретарь Рекс Тиллерсон раскритиковал соглашение с Ираном о мирном характере ядерной программы этой страны. По его словам, исходящая от Тегерана ядерная угроза до сих пор представляет огромную опасность для всего мира, передает ТАСС.

Такие слова Тиллерсон произнес в ходе выступления в Госдепе. Он добавил, что Совместный всеобъемлющий план действий так и не достиг своей цели и лишить Тегеран доступа к ядерным материалам не удалось. Это соглашение только отсрочило превращение Ирана в ядерную державу.

Кроме того, госсекретарь США напомнил, что Иран недавно проводил испытания ракеты средней дальности. По его словам, это говорит о том, что Тегеран продолжает развивать и распространять ракетные технологии, что является нарушением резолюции СБ ООН 2231.

Также Тиллерсон назвал Иран спонсором терроризма, информирует "Интерфакс". По его словам, эта страна ответственна за многочисленные конфликты и подрыв интересов США в таких странах, как Сирия, Йемен и Ливан, а также за продолжающуюся поддержку атак на Израиль. Госсекретарь добавил, что у Ирана есть "потенциал пройти тот же путь, что и у Северной Кореи, и миру придется с этим иметь дело".

В феврале 2017 года Конгресс США выступил за ужесточение санкций против Исламской Республики. Это произошло после того, как 29 января Тегеран провел испытания баллистической ракеты средней дальности. После этого на рассмотрение в Конгресс США была внесена резолюция, позволяющая американскому президенту применить вооруженные силы против Ирана.

Летом 2015 года США, Россия, Китай, Великобритания, Германия, а также Франция достигли договоренности с Ираном по ядерной программе. В январе 2016 года Евросоюз и США отменили ограничительные меры против республики на основании того, что Тегеран полностью выполнил свои обязательства перед МАГАТЭ и смог убедить мировое сообщество, что иранская ядерная программа носит исключительно мирный характер.

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