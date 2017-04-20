В МИД прокомментировали решение суда ООН по заявлению Киева о Крыме

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В МИД России назвали важным то, что Международный суд ООН не поддержал заявление Украины об "агрессии" в Крыму. Киев выдвигал претензии относительно того, что Россия осуществляет политику "стирания культурной идентичности украинской и крымско-татарской общин". Заявления по поводу Крыма суд счел не имеющими отношения к сути разбирательства.

Международный суд ООН в Гааге при рассмотрении иска Украины не поддержал заявления Киева о статусе Крыма. Важность этого решения подчеркнули в МИД России.

"Важно, что суд занял принципиальную позицию и не поддержал заявления Украины о якобы имеющей место "агрессии", "оккупации" или о статусе Крыма как не относящиеся к сути разбирательства. Претензии Киева к Москве касательно политики "стирания культурной идентичности украинской и крымско-татарской общин", не были поддержаны", - говорится в комментарии департамента информации и печати внешнеполитического ведомства в Facebook.

Ранее Международный суд ООН вынес решение по требованию Украины о временных мерах в рамках дела Украины против России о применении Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Он отказался принять временные меры по иску о нарушении МКБФТ, однако принял решение о мерах по МКЛРД. Согласно этому решению, Россия должна "воздерживаться" от ограничений "способности крымских татар поддерживать свои институты". Помимо этого Россия должна "обеспечить доступность образования на украинском языке".

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