Кадыров решил выселять из Чечни семьи террористов

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что семьи людей, уличенных в терроризме, будут выселяться из региона. По его словам, родные боевиков занимаются тем, что получают пенсии и пособия и помогают своим родственникам "убивать нас".

Семьи террористов будут выселяться из Чечни, заявил глава региона Рамзан Кадыров, передает ТАСС.

"Если у них сын или брат вышел, встал на путь терроризма, если семья им помогает: сидят дома безработные, получают пенсии, пособия, прикрывая своего сына или брата, помогая им финансово убивать нас, - таких людей мы будем выселять. Это соучастники терроризма", - сказал Кадыров в интервью Russia Today.

По его словам, власти республики будут уделять особое внимание воспитанию молодежи, а также ужесточат борьбу против террористов.

Кроме того, глава Чечни высказался на тему традиционных для России регистраций брака в ЗАГСе. По его мнению, такая практика ведет к разрушению семьи, передает "Интерфакс". "Я считаю вообще ЗАГС - это недоверие. Как только они подписали бумагу, они разрушают семью. Это недоверие между мужем и женой, я вообще против всего этого. Это мое убеждение", - сказал он. Вместе с тем, глава Чечни отметил, что в регионе нет ни одного зарегистрированного многоженца.

В ноябре 2015 года Кадыров заявил, что в Чечне нет ни одного квадратного метра земли для тех, кто вступил в ряды запрещённой в России террористической организации "Исламское государство", и теперь хочет вернуться обратно в республику. Тогда же он заявил, что за боевиков несут ответственность их родители и ближайшие родственники.

Кроме того, Кадыров заявлял о необходимости введения в России смертной казни для террористов. По его словам, такая мера нужна, чтобы не содержать их в тюрьмах.