Российские военные доставили помощь беженцам под Алеппо

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Российские военные доставили гуманитарную помощь в крупный лагерь беженцев, расположенный в пригороде Алеппо. Там открылись полевые кухни и мобильный госпиталь. Вынужденные переселенцы прибыли из провинции Идлиб, где власти Сирии обменяли их на боевиков.

Люди в самом крупном лагере для беженцев в Джибрине находятся всего пару дней. Как сообщает "ТВ Центр", несколько лет боевики обстреливали из пушек, танков, реактивных установок их дома в городках Аль- Фуаа и Кефрая провинции Идлиб. От ран погибли сотни, еще больше — от болезней и голода. Эти населенные пункты, которые оказались в окружении, террористы превратили в гетто.

Мучения закончились. Власти Сирии обменяли боевиков на мирных жителей. Перевезли их в Джибрин. В четверг в лагерь приехали российские врачи и военные повара. Главное сейчас – людей накормить. Они уже давно забыли, что такое горячая еда. В котлах - тушеная говядина с рисовой кашей, чай. Обед плотный и сытный. Если кому не хватит одной порции, можно попросить добавку. Повар не откажет.

В лагере много детей. Половина из 12 тысяч беженцев. Им привезли подарки. Печенье и конфеты. И почти каждому сегодня требуется не только хороший рацион, но еще и полное медицинское обследование. Особенно малышам. Таким, как Хуссейн. Мальчику всего 6 месяцев. Опытный врач сразу поставил диагноз — бронхит.

Среди беженцев немало раненых осколками и пулями. У кого-то, как у Фуада, конечности повреждены настолько серьезно, что на ноги уже не поставить. Но те, кто приходят на прием, верят российские врачи, помогут.

Еще больше тех, у кого раны запущены. Мирным жителям боевики помощь оказывали крайне редко. Подчас людям приходилось самим и подручными инструментами вытаскивать осколки. Накладывать самодельные шины и лангеты. Хронические болезни не лечили.

Репутация наших врачей среди беженцев безупречна. Многие, особенно пожилые, приходят не только пожаловаться на здоровье и попросить лекарства, а просто поговорить. Поэтому российским хирургам, терапевтам и педиатрам, приходится исполнять обязанности еще и психологов. Реабилитация психологическая беженцам нужна не меньше, чем медикаментозная.

Впервые за годы войны люди наконец-то почувствовали себя в безопасности. Центр временного размещения с маленькими и тесными комнатами и циновками на бетонном полу — это, конечно, не родной дом, но здесь, по крайней мере, не рвутся снаряды, а российские военные всегда готовы оказать беженцам медицинскую и продовольственную помощь.

Тимур Абдуллаев, Андрей Пашутин. "ТВ Центр", Сирия.