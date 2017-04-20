СМИ: в КНДР приостановлена подготовка к ядерному испытанию
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Северная Корея заморозила подготовку к новому ядерному испытанию. К такому выводу пришли эксперты аналитического портала 38 North, изучив снимки из космоса. На них видно, что с объекта пропала тяжелая техника, а на полигоне натянута волейбольная сетка.
В Северной Корее очередное ядерное испытание на единственном полигоне Пунге-ри переведено в режим ожидания, передает ТАСС данные аналитического портала 38 North, который специализируется на КНДР.
Эксперты изучили снимки из космоса и обнаружили, что приостановлена откачка воды из шахты, где может находиться ядерный заряд. С объекта пропали тяжелые грузовики, а на полигоне натянута волейбольная сетка. Недавно здесь были проведены соревнования по волейболу.
Аналитики портала предполагают, что запуск может быть произведен в любой момент после указаний руководства КНДР.
Северная Корея осуществила уже пять ядерных испытаний, после чего Совбез ООН ввел широкий набор санкций в отношении Пхеньяна.
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