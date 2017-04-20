Эксперт: через 3 года экономика вернется к показателям 2014 года

Теги: медведев События. 25-й час экономика

Дмитрий Медведев накануне отчитался перед Госдумой о работе правительства и рассказал об успех и планах в экономике. По мнению экспертов, прогноз премьер-министра можно назвать сдержанно оптимистичным.

Сдержанно оптимистичным охарактеризовали экономисты отчет Дмитрия Медведева о работе правительства в 2016 году. По мнению главного советника руководителя Аналитического центра при правительстве России Леонида Григорьева, экономика страны уже осень вышла в небольшой рост и имеет все шансы за три года вернуться к показателям 2014 года.

"Экономика в 2016 году не сильно упала, мы в какой-то степени к осени вышли по некоторым показателям вверх. Мы прошли низшую точку, и вышли в рост. Не драматический, но все-таки рост. Без дальнейших реформ вот этот плоский, не очень быстрый рост вполне может происходить сам по себе, он не требует драматических тягачей. К показателям 2014 года, если медленно будем расти, к 2020 году еще не успеем вернуться, но если начнем ускоряться, то вернемся очень быстро", - сказал Григорьев.

Полную версию комментария смотрите в видео.