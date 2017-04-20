Главу управления подмосковного Минздрава уличили во взятках

Теги: взятка мвд Происшествие подмосковье минздрав

Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Подмосковью выявили вину начальника управления Минздрава региона в получении взяток. Их сумма варьировалась от 25 тысяч до нескольких миллионов рублей. В даче взятки подозреваются представители коммерческих организаций.

Начальника управления Минздрава Московской области заподозрили в получении взяток за выдачу лицензий на осуществление медицинской деятельности. Об этом сообщает TVC.ru со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По ее словам, факты получения взятки "должностным лицом" министерства выявили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД России по Подмосковью во взаимодействии с Минздравом. Также в даче взятки подозреваются представители коммерческих организаций. Сумма незаконных вознаграждений варьировалась от 25 тысяч до нескольких миллионов рублей.

Волк подчеркнула, что начальник одного из управлений этого ведомства за денежное вознаграждение способствовал выдаче лицензий на осуществление медицинской деятельности предпринимателям. Также он незаконно помогал ряду организаций побеждать на аукционах, что позднее предоставляло им право заключать контракты на поставку расходных материалов в лечебные учреждения Подмосковья.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статьям "Получение взятки" и "Дача взятки".

Также в результате обысков жилых помещений и офисов на территории Московского региона изъяты "финансовые документы, печати, мобильные устройства, денежные средства в иностранной валюте и рублях".